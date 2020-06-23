أمريكا: الصين ملزمة بالانضمام لمحادثات الأسلحة لتجنب سباق تسلح ثلاثي

فيينا- (د ب أ):

قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون السيطرة على الأسلحة مارشال بيلينجسلي اليوم الثلاثاء إن الصين ملزمة بالانضمام إلى محادثات الأسلحة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وروسيا، والتي بدأت في فيينا هذا الأسبوع، على خلفية جهود بكين لتعزيز ترسانتها النووية.

وقال بيلينجسلي في مؤتمر صحفي بعد محادثات استغرقت عشر ساعات مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أمس الاثنين: "إبرام اتفاق ثلاثي الأطراف للحد من انتشار الأسلحة النووية، في رأينا، هو أفضل فرصة لتجنب سباق تسلح نووي ثلاثي يزعزع الاستقرار."

ويأتي لقاءالجانبين قبل أقل من عام من انتهاء اتفاقية ستارت الجديدة، وهي آخر اتفاقية باقية حاليا للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا،اللتين تمتلكان معا نحو 90 بالمائة من الأسلحة النووية في العالم.

وقال المبعوث الرئاسي الأمريكي بيلينجسلي إن المحادثات كانت مثمرة وأسفرت عن إطلاق مجموعات عمل فنية سوف تواصل المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة، قبل جولة جديدة بينه وبين ريابكوف مقررة أواخر وليو أو أوائل أغسطس.

ولا تتفق موسكو وواشنطن في رؤيتهما بشأن الدول التي يجب أن يتم ضمها إلى هذه المحادثات.

وفي حين تريد الولايات المتحدة من الصين الانضمام في إطار ثلاثي، تسعى روسيا إلى محادثات متعددة الأطراف تشمل القوتين النوويتين الأوروبيتين، بريطانيا وفرنسا، وفقا لبيلينجسلي.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أي حال، إلى إبرام اتفاق جديد أوسع من "ستارت الجديدة"، من خلال تضمين أسلحة نووية غير استراتيجية تُستخدم في ساحة المعركة، على حد قول المبعوث.