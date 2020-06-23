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وزير داخلية "الوفاق الليبية" يكشف نتائج الاجتماع مع الأمريكيين في زوارة

01:00 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
وزير داخلية "الوفاق الليبية" يكشف نتائج الاجتماع مع الأمريكيين في زوارة

وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية

وكالات:

كشف وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشآغا، أنه تم التوصل إلى اتفاق على ضروة إنهاء التدخلات الأجنبية "غير الشرعية"، وذلك خلال اجتماع زوارة مع وفد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "الأفريكوم" أمس الاثنين في مدينة زوارة، غربي ليبيا.

وقال باشآغا، الذي شارك في الاجتماع، في تغريدة عبر تويتر، الثلاثاء، إن المجتمعين في زوارة اتفقوا أيضا على "دعم سيادة ليبيا ووحدة أراضيها من أي تهديدات خارجية والعمل على تفكيك المليشيات الخارجة عن القانون كونها أحد أسباب عدم الاستقرار ودعم جهود حكومة الوفاق الممثل الشرعي لدولة ليبيا".

ووصف، في تغريدة منفصلة، الاجتماع مع السفير الأمريكي وقيادة "الأفريكوم" بالإيجابي، مشيرا إلى توافق وجهات الطرفين "بشأن دعم جهود الأمن والاستقرار والاقتصاد في ليبيا وتعزيز العمل المشترك بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والولايات المتحدة بالخصوص".

حكومة الوفاق الليبية فتحي باشآغا ليبيا أفريقيا تويتر

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