وزير داخلية "الوفاق الليبية" يكشف نتائج الاجتماع مع الأمريكيين في زوارة

وكالات:

كشف وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشآغا، أنه تم التوصل إلى اتفاق على ضروة إنهاء التدخلات الأجنبية "غير الشرعية"، وذلك خلال اجتماع زوارة مع وفد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "الأفريكوم" أمس الاثنين في مدينة زوارة، غربي ليبيا.

وقال باشآغا، الذي شارك في الاجتماع، في تغريدة عبر تويتر، الثلاثاء، إن المجتمعين في زوارة اتفقوا أيضا على "دعم سيادة ليبيا ووحدة أراضيها من أي تهديدات خارجية والعمل على تفكيك المليشيات الخارجة عن القانون كونها أحد أسباب عدم الاستقرار ودعم جهود حكومة الوفاق الممثل الشرعي لدولة ليبيا".

اتفق المجتمعون على ضرورة إنهاء التدخلات الأجنبية " غير الشرعية " و دعم سيادة ليبيا و وحدة أراضيها من أي تهديدات خارجية و العمل على تفكيك الميليشيات الخارجة عن القانون كونها أحد أسباب عدم الإستقرار و دعم جهود حكومة الوفاق الممثل الشرعي لدولة ليبيا — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) June 23, 2020

ووصف، في تغريدة منفصلة، الاجتماع مع السفير الأمريكي وقيادة "الأفريكوم" بالإيجابي، مشيرا إلى توافق وجهات الطرفين "بشأن دعم جهود الأمن والاستقرار والاقتصاد في ليبيا وتعزيز العمل المشترك بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والولايات المتحدة بالخصوص".