المعلم: الهرج والمرج حول العلاقة السورية الروسية "غير صحيح"

وكالات:

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن الهرج والمرج حول العلاقة السورية الروسية غير صحيح والموقف الروسي الداعم لسوريا مستمر.

وأكد المعلم خلال مؤتمر صحفي في دمشق، الثلاثاء، أن "الأصدقاء الروس قدموا ضحايا في مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية وبيننا تشاور شبه يومي"، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم.

وسبق أن نشرت بعض وسائل الإعلام التابعة للمعارضة السورية أنباء تحدثت عن توصل روسيا وإيران إلى اتفاق بشأن دفع الأسد للاستقالة بهدف تسريع عملية التسوية السياسية للأزمة المستمرة في سوريا منذ 2011، الأمر الذي نفاه مسؤولوون روس وإيرانيون.