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إيران تسجل 121 وفاة و2445 إصابة جديدة بفيروس كورونا

12:28 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
إيران تسجل 121 وفاة و2445 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في إيران

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 9863 حالة، بعد تسجيل 121 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات اقترب من 210 آلاف، بعد تسجيل 2445 حالة إصابة جديدة.

ولفتت إلى أن 2846 من المصابين في وضع صحي حرج.

كما أعلنت لاري أن عدد المتعافين تجاوز 169 ألفا، وفقا لما نقلته عنها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

إيران فيروس كورونا وزارة الصحة الإيرانية

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