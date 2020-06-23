أبوالغيط: تدويل الأزمة الليبية مقلق.. ونرفض أي حلول عسكرية

وكالات:

قال أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، إن ليبيا تمر بمنعطف خطير، وإن تدويل الأزمة لليبية أمر مثير للقلق.

وشدد أبوالغيط، في اجتماع طارئ بالجامعة العربية، الثلاثاء، على الرفض العربي للتدخلات العسكرية الأجنبية المكشوفة في ليبيا.

وقال نُدين كل أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في البلاد.

وأضاف: "نتمسك بالحفاظ على سيادة واستقلال دولة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، ورفضنا المطلق لأية حلول عسكرية للوضع الليبي".

كما جدّد أبوالغيط رفض الجامعة العربية لخرق حظر السلاح على ليبيا وإرسال المرتزقة.

وقال "هدفنا وقف القتال وخفض حالة التصعيد العسكري الخطيرة في ليبيا والتوصل إلى تهدئة فورية على كافة خطوط المواجهة وخاصة حول سرت".

وتابع: "أية ترتيبات لوقف إطلاق النار في ليبيا لن تنجح أو تصمد طويلاً ما لم تكن مصحوبة بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وتفكيك الميليشيات". كما شدد على أنه "لا سبيل سوى الحل السياسي الشامل لتسوية الأزمة الليبية بكافة جوانبها".