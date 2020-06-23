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الصين: اتفقنا مع الهند على خطوات لتخفيف التوتر الحدودي

11:47 ص الثلاثاء 23 يونيو 2020
الصين: اتفقنا مع الهند على خطوات لتخفيف التوتر الحدودي

وزير الخارجية الصيني وانغ يي

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، أن بكين ونيودلهي اتفقتا على اتخاذ خطوات لتخفيف حدة التوتر على امتداد شريط حدودي مُتنازع عليه، بعد اشتباك مسلح الأسبوع الماضي.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان تقارير إعلامية ترددت في الفترة الأخيرة عن مقتل 40 صينيا في الاشتباكات بأنها "أنباء كاذبة"، حسبما ذكرت رويترز.

والأحد، قال وزير هندي إن الصين فقدت ما لا يقل عن 40 جنديا في الاشتباك، بينما أقرّ الجيش الهندي في وقت سابق بمقتل 20 على الأقل من عسكرييه في الحادث.

وزارة الخارجية الصينية الهند الصين

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