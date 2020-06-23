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وليد المعلم: قانون قيصر يفتح الباب للإرهاب.. وبومبيو وجيفري "كذابين"

11:10 ص الثلاثاء 23 يونيو 2020
وليد المعلم: قانون قيصر يفتح الباب للإرهاب.. وبومبيو وجيفري "كذابين"

وزير الخارجية السوري وليد المعلم

وكالات:

أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن آثار "قانون قيصر" على الشعب السوري ليست قليلة وتحدياته ليست سهلة، منوها بضرورة تحويل القانون إلى فرصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والنهوض بسوريا.

وقال المعلم في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "الهدف الحقيقي مما يسمى قانون قيصر هو فتح الباب لعودة الإرهاب مثلما كان في عام 2011.. في سوريا معتادون على التعامل مع العقوبات الأحادية التي فرضت علينا منذ 1978 تحت مسميات عدة وصولا إلى ما يسمى قانون قيصر"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).

ولفت المعلم إلى أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والمبعوث الأمريكي جيمس جيفري حول ما يسمى بقانون قيصر تؤكد أنهم "جوقة من الكذابين لأن من يريد مصلحة الشعب السوري لا يتآمر على لقمة عيشه".

وشدد وزير الخارجية السوري على أنه "يجب تحويل هذا القانون إلى فرصة للنهوض باقتصادنا الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميق التعاون مع الأصدقاء والحلفاء في مختلف المجالات ومعركتنا ضد الإرهاب لن تتوقف".

وليد المعلم سوريا الشعب السوري

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