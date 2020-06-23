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سوريا تعلن دعمها للجيش الوطني الليبي وتحركات مصر بشأن ليبيا

10:54 ص الثلاثاء 23 يونيو 2020
سوريا تعلن دعمها للجيش الوطني الليبي وتحركات مصر بشأن ليبيا

وزير الخارجية السوري وليد المعلم

وكالات:

أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أن دمشق تؤكد دعمها للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ولتحركات القاهرة تجاه الوضع الليبي.

كما أكد المعلم، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، دعم بلاده للموقف الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص الشأن الليبي، مُعربًا عن استعداد دمشق "لتقديم أي دعم للمصريين بهذا الشأن بغض النظر عن موقف القاهرة من قضيتنا"، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضاف: "نحن نقف مع الشعب العربي المصري الشقيق لأنهم يريدون الدفاع عن أنفسهم وعن الأمن القومي العربي".

وليد المعلم الجيش الوطني الليبي ليبيا سوريا السيسي

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