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التحالف الدولي: داعش مازال يهدد العراق والمنطقة العربية والعالم

09:57 ص الثلاثاء 23 يونيو 2020
التحالف الدولي: داعش مازال يهدد العراق والمنطقة العربية والعالم

تنظيم داعش

القاهرة- (د ب أ):

كشف ماثيو موريس، الضابط في مشاة البحرية الأمريكية وقوات التحالف الدولي لمحاربة داعش، عن تنفيذ القوات العراقية أكثر من ألف عملية برية عسكرية ضد تنظيم داعش مؤخرا، وذلك ضمن جهودها في محاربة التنظيم على أراضيها.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، الثلاثاء، عن ضابط التواصل والاتصال بعمليات "العزم الصلب" في قوات التحالف الدولي، قوله: "قد يكون نشاط داعش منخفضاً هذه الأيام بسبب تعرضهم لضربات عسكرية وتدمير، لكنهم لا يزالون يشكلون تهديدا في العراق والمنطقة العربية، وكذلك في أي مكان آخر حول العالم".

وقال إنه على الرغم من أن الحكومة العراقية أوقفت مؤقتا جميع التدريبات العسكرية المقاتلة لتنظيم داعش الإرهابي بسبب جائحة كورونا، فإن قوات التحالف الدولي لا تزال مستعدة لاستئناف التدريبات والضربات العسكرية الجوية على مواقع التنظيم الإرهابي.

وأشار إلى أن قوات التحالف شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية نجاحات ملحوظة في المعركة ضد داعش، بما في ذلك قتل أبو بكر البغدادي قائد التنظيم نهاية العام الماضي.

تنظيم داعش قوات التحالف الدولي البحرية الأمريكية العراق

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