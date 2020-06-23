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"الطيران المدني" الكويتي: 1005 عالقين مصريين يغادرون إلى 3 محافظات عبر 7 رحلات

08:55 ص الثلاثاء 23 يونيو 2020
"الطيران المدني" الكويتي: 1005 عالقين مصريين يغادرون إلى 3 محافظات عبر 7 رحلات

الطيران المدني الكويتي

الكويت - (أ ش أ)
أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم الثلاثاء، مغادرة 1005 من العالقين المصريين في الكويت إلى محافظات القاهرة، سوهاج، والإسكندرية؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.
وأوضح الطيران المدني الكويتي - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 5 رحلات على متنهم 730 راكبا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 130 راكبا إلى القاهرة ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى الإسكندرية.
وأضاف أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة الخطوط الجوية الكويتية، شركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة فلاي ايجيبت، بواقع 3 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية ورحلة واحدة لشركة فلاي ايجيبت.
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، قد أعلنت أمس الأول الأحد، مغادرة 1360 من العالقين المصريين في الكويت إلى ثلاث محافظات، هي القاهرة، أسيوط، وسوهاج؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية.​

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الادارة العامة للطيران المدني الكويتي الكويت الإسكندرية الطيران المدني الكويتي

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