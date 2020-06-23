اليوم.. طرح كتاب مستشار الرئيس الأمريكي السابق جون بولتون للبيع

واشنطن - (د ب أ)-



طُرح اليوم الثلاثاء رسميا كتاب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، الذي يتناول فترة توليه منصبه في إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك عقب تسريب بعض من نسخ الكتاب بصورة غير قانونية على شبكة الانترنت.

وينتقد الكتاب الذي يحمل عنوان "الغرفة التي شهدت الأحداث" ترامب وأعضاء أخرين بإدارته. وقال بولتون إنه لا يعتقد أن ترامب ملائم لتولي منصب الرئيس في حوارات قبل صدور الكتاب.

وكان ترامب قد وصف بولتون أكثر من مرة بأنه " غير كفء" ومخبول"، كما أنه انتقد السياسة الخارجية التي تبناها بولتون.

ولم تتمكن إدارة ترامب من منع صدور الكتاب بأمر قضائي، على الرغم من أن أحد القضاة أعرب عن مخاوفه من أن بولتون استهان بعملية مراجعة التصنيف.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المحاكم سوف تتيح لبولتون الحصول على أرباح من المبيعات، حيث أن وزارة العدل مازالت تنظر قضية وتتهم بولتون بتعريض الأمن القومي للخطر.

وعلى الرغم من أنه يتم على نطاق واسع الاقتباس من الكتاب لاحتوائه على الكثير من المعلومات التي ذكرها بولتون عن ترامب، حيث يتهمه على سبيل المثال بمحاولة جعل الصين تساعده في حملة إعادة انتخابه من خلال اتفاق تجاري، فإنه لا يحصل على ردود فعل مرضية من جانب النقاد ، حيث ينتقد بعضهم سوء صياغة الكتاب والانغماس الذاتي لبولتون .​