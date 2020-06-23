ناخبو مالاوي يتوجهون لمراكز الاقتراع في جولة إعادة تاريخية لانتخابات الرئاسة

بلانتير - (د ب أ)

يتوجه ناخبو مالاوي إلى صناديق الاقتراع اليوم الثلاثاء في جولة إعادة تاريخية لانتخابات الرئاسة التي جرت العام الماضي وأعلنتها المحكمة الدستورية في البلاد لاغية وباطلة.

وخلصت المحكمة في فبراير إلى أن الانتخابات، التي شهدت إعادة انتخاب الرئيس الحالي بيتر موثاريكا بفارق ضئيل لمدة خمس سنوات، كانت مليئة بالمخالفات.

وطالب حكم المحكمة - وهو الأول من نوعه في 25 عاما من الديمقراطية في البلاد – بإعادة الانتخابات.

كما قضت المحكمة أيضا بإجراء جولة إعادة بين أبرز اثنين من المرشحين، في حال عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

واختار موثاريكا ، من الحزب التقدمي الديمقراطي، أتوبيلي مولوزي، من الجبهة الديمقراطية المتحدة، ليكون نائبا له.

وشكّل زعيما المعارضة لازاروس تشاكويرا، من حزب المؤتمر الملاوي، وساولوس تشيليما، من حركة التحول المتحدة، تحالفا لتعزيز ترشيح تشاكويرا وفرصتهما في الإطاحة بـ "موثاريكا".

والمرشح الثالث هو بيتر كواني من حركة مباكوواكو للتنمية.

وهناك نحو 8ر6 مليون ناخب مسجل في مالاوي سيدلون بأصواتهم في خمسة آلاف مركز اقتراع اعتبارا من السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) حتى السادسة مساء (1600 بتوقيت جرينتش).​