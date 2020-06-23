إصابات كورونا تعاود الصعود بكوريا الجنوبية.. وتسجيل 46 إصابة جديدة وحالة وفاة
سول - (د ب أ)
سجلت كوريا الجنوبية 46 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، حسبما أفادت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية أن من بين الحالات الجديدة، تم تسجيل 16 إصابة محلية.
ويرتفع إجمالي الإصابات في البلاد بذلك إلى 12 ألفا و484 شخصا.
وعاودت الإصابات الصعود مجددا بعد أن سجلت البلاد 17 حالة فقط يوم الاثنين، وهو أقل معدل منذ نحو شهر.
كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 281 حالة.
وأجرت البلاد مليونا و196 ألفا و12 اختبارا منذ 3 يناير، حسب يونهاب.
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