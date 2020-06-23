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الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:02 ص الثلاثاء 23 يونيو 2020
الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين

بكين - (د ب أ)


سجلت الصين 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، من بينها 13 إصابة في بكين، حيث تسبب تفشي الفيروس في أكبر سوق للمنتجات الزراعية بالمدينة في إغلاق جديد بكثير من أنحاء العاصمة.

كما تم تسجيل تسع حالات لأشخاص قادمين من الخارج في أقاليم قانسو وجياجسو وشانشي، حسب السلطات الصحية.

وتم تأكيد 249 حالة إصابة بـ (كوفيد-19) بشكل إجمالي في بكين منذ أوائل الشهر الجاري.

ومنذ ذلك الحين، اتخذت العاصمة الصينية خطوات صارمة لاحتواء تفشي الفيروس، حيث أجرت اختبارات شاملة وأغلقت المدارس وفرضت إغلاقا في الأحياء ومنعت جميع أنشطة السفر غير الضرورية.​

الصين فيروس كورونا بكين

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