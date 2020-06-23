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رئيس الفلبين يدافع عن وزير الصحة وسط تحقيق بشأن مخالفات في الاستجابة لكورونا

06:01 ص الثلاثاء 23 يونيو 2020
رئيس الفلبين يدافع عن وزير الصحة وسط تحقيق بشأن مخالفات في الاستجابة لكورونا

رودريجو دوتيرتي

مانيلا - (د ب أ)-


دافع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي عن وزير الصحة في البلاد، وسط تحقيق في ادعاءات بوجود مخالفات في استجابة الحكومة لتفشي فيروس كورونا.

وقال دوتيرتي في كلمة متلفزة في ساعة متأخرة من ليل الاثنين/الثلاثاء، إنه واثق من أن وزير الصحة، فرانسيسكو دوكي، لا غبار عليه وغير متورط في ادعاءات تتعلق بشراء الوزارة لمعدات اختبار باهظة الثمن.

وأضاف: "أنا متأكد للغاية وأراهن بسمعتي على الوزير دوكي، بأنه لم يسرق أي شيء .. لا يمكنه فعل ذلك لأن دوكي غني بالفعل. لديه مستشفى ولديه مدرسة ولديه كل شيء".

ولا تتعلق المزاعم بسرقة دوكي للمال، رغم ربطه بذلك بشكل غير مباشر.

وأعلنت السلطات الأسبوع الماضي عن تشكيل فرق تحقيق للنظر في "الحالات الشاذة" المزعومة التي ارتكبها مسؤولون وموظفون في وزارة الصحة وسط جائحة فيروس كورونا.

وينظر التحقيق ، الذي يمكن أن يؤدي إلى اتهامات جنائية أو إدارية، في الشراء المزعوم لمعدات اختبار باهظة الثمن وتأخير شراء معدات الحماية الشخصية للعاملين في مجال الصحة ، وتأخير الإبلاغ عن الوفيات والحالات المؤكدة.

وقال دوكي والوزارة إنهما على استعداد للتعاون مع التحقيق.

وسجلت الفلبين 30 ألفا و682 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و1177 وفاة حتى أمس الاثنين، وفقا لوزارة الصحة.​

رودريجو دوتيرتي الفلبين فيروس كورونا

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