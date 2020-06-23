أكثر الكلمات إنتشاراً

رجاء الجداوي سد النهضة فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة جورج فلويد الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

"7 شروط صارمة".. الإمارات تبحث عودة الطلاب للمؤسسات التعليمية العام الدراسي المقبل

03:40 ص الثلاثاء 23 يونيو 2020
"7 شروط صارمة".. الإمارات تبحث عودة الطلاب للمؤسسات التعليمية العام الدراسي المقبل

الإمارات

دبي - (د ب أ)


أعلنت وزارة التربية والتعليم بالإمارات أنها تبحث عودة الطلاب للمؤسسات التعليمية العام الدراسي المقبل، بعد تطبيق نظام التعليم (عن بعد) خلال الأشهر الأخيرة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال العنود عبدالله المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالإمارات للصحفيين مساء الاثنين إن الوزارة وضعت خطة متكاملة لبحث إمكانية استئناف الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة سواء رياض الأطفال أوالمدارس أوالجامعات مع بداية العام الأكاديمي القادم وفق ضوابط صارمة، وإجراءات وقائية محكمة، يتوجب على كافة المؤسسات التعليمية في الدولة التقيد بها بشكل تام.

وتشمل الضوابط التي حددتها الوزارة الالتزام بقياس درجة الحرارة لجميع الكوادر العاملة من هيئات تعليمية وطلبة بشكل يومي في المؤسسات التعليمية، كما ينبغي الحفاظ على تطبيق التباعد الجسدي وتقليل الطاقة الاستيعابية في الفصول الدراسية سواء في الجامعات والمدارس، علاوة على تعقيم مباني المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية والمختبرات والمرافق بشكل دوري.

وأوضح المتحدث أنه سيتم تعليق الأنشطة الجماعية مثل الرحلات المدرسية والاحتفالات والألعاب الرياضية والمعسكرات الطلابية.

كما تقرر تخفيض الطاقة الاستيعابية للحافلات، بحيث لا تتعدى 30 بالمئة لتحقيق التباعد الجسدي، وقياس حرارة كل طالب قبل الصعود للحافلة، إلى جانب تعيين هيئة تمريضية في المدارس للحفاظ على بيئة آمنة وتقليل المخاطر على الطلبة.

وسجلت الإمارات 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الدولة إلى 45303 حالات، منذ نهاية شهر يناير الماضي، وإجمالي الوفيات في الدولة 303 حالات.

الإمارات دبي وزارة التربية والتعليم بالإمارات فيروس كورونا

الخبر التالى:

بيانات حكومية أمريكية: السود أكثر قابلية لأعراض (كوفيد-19) الحادة من البيض

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 56809

    عدد المصابين

  • 15133

    عدد المتعافين

  • 2278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9128663

    عدد المصابين

  • 4888837

    عدد المتعافين

  • 472235

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:اعتراض وتدمير 8 طائرات بدون طيار و 3 صواريخ بالستية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية