كندا تطالب إيران بتحقيق شامل وشفاف بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية

أوتاوا - (أ ش أ):

طالبت الحكومة الكندية نظيرتها الإيرانية، اليوم الإثنين، اتخاذ إجراء فوري لضمان تحقيق شامل وشفاف وتقديم تعويضات لعائلات ضحايا طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية التي حطمتها إيران بالقرب من طهران.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبين، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية، أن الوزير الإيراني أعرب عن التزامه بإرسال إيران تسجيلات الطائرة إلى فرنسا لتحليلها دون مزيد من التأخير. كما ستشرح إيران بالتفصيل التقدم الذي أحرزته في هذه القضية في منظمة الطيران المدني الدولي هذا الأسبوع.

كما وافق الوزير الإيراني على الدخول في مفاوضات بشأن التعويضات، وتقديم تحديث إلى كندا والدول الأخرى في الاجتماع التالي لمجموعة التنسيق والاستجابة الدولية.

وتحطمت الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار العاصمة الإيرانية طهران في الثامن من يناير الماضي، ما أدى إلى مقتل طاقمها وجميع المسافرين على متنها والبالغ عددهم 176 شخصا.

واعترفت إيران بأن طائرة البوينج الأوكرانية قد أُسقطت جراء خطأ بشري و"بغير قصد"، بعد أيام من إصرارها على نفي ضلوعها بإسقاط الطائرة وتكاثر الأدلة المؤيدة لهذه الفرضية.