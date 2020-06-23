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البحرين تجدد دعمها لمصر في إجراءات الدفاع عن أمنها القومي

12:36 ص الثلاثاء 23 يونيو 2020
البحرين تجدد دعمها لمصر في إجراءات الدفاع عن أمنها القومي

ملك البحرين

المنامة - (أ ش أ):

جدد مجلس الوزراء البحريني تأييد مملكة البحرين ودعمها لجمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها القومي وحماية استقرارها تجاه تطورات الأوضاع والأحداث على حدودها الغربية، مؤكداً المجلس أن أمن جمهورية مصر العربية كلٌ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، فأمن مصر هو أمنٌ للعرب واستقرارها هو استقراراً للوطن العربي.

وذكرت وكالة الأنباء البحرانية أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء البحريني برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي تم خلاله بحث العديد من الملفات والقضايا الداخلية والاقليمية والدولية.

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