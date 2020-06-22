الإمارات تسجل حالة وفاة و378 إصابة جديدة بكورونا
دبي - ( دب ا)
أعلنت الإمارات تسجيل 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الصحية الكاملة.
وقالت الدكتورة آمنة الضحاك المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الدولة بلغ 45303 حالات، منذ نهاية شهر يناير الماضي.
وأضافت للصحفيين مساء اليوم الاثنين، إن مستشفيات الدولة سجلت 631 حالة شفاء، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 33046 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات في الدولة 303 حالات.
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