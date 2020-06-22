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الحكومة اليمنية ترحب بدعوة التحالف العربي لوقف التصعيد جنوب البلاد

10:43 م الإثنين 22 يونيو 2020
الحكومة اليمنية ترحب بدعوة التحالف العربي لوقف التصعيد جنوب البلاد

قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية اليمنية

صنعاء - (د ب أ)

رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مساء اليوم الاثنين، بدعوة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لوقف كافة أعمال التصعيد في المحافظات المحررة، وإعلاء المصلحة العليا للوطن، من خلال العودة لتنفيذ اتفاق الرياض دون تأخير أو انتقاء.

وقال راجح بادي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، إن حكومته ترحب بتأكيد التحالف العربي "رفضه أي ممارسات تضر بالأمن والاستقرار، واستمرار جهوده في توحيد صف الشعب اليمني، ورأب الصدع ، ودعم مسيرته لاستعادة دولته، وأمنه، واستقراره، وسلامة ووحدة أراضيه".

وشدد بادي على ضرورة الإسراع بتنفيذ الاتفاق، والالتزام بما ورد في بيان التحالف من ضرورة عودة الأمور إلى طبيعتها في محافظة أرخبيل سقطرى، وكافة المناطق التي شهدت تصعيدا"من قبل المجلس الانتقالي ووقف أعمال التصعيد والالتزام التام بوقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق، رحب المجلس الانتقالي الجنوبي بدعوة التحالف، بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم التحالف الداعم للشرعية استجابة الحكومة والمجلس الانتقالي لوقف إطلاق النار والاجتماع بالسعودية لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل عاجل.

وتأتي هذه الخطوة، بعد الاشتباكات المسلحة التي شهدتها عدد من المحافظات الجنوبية المحررة من قبضة الحوثيين، بين القوات الحكومية، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

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