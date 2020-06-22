الكويت يدين التدخلات العسكرية التركية والإيرانية بشمال العراق

الكويت - (أ ش أ):

أعرب مجلس الوزراء الكويتي، عن إدانته للتدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق.

وأكد المجلس، في بيان أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق، تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق وتهديدا صريحا لأمنه.

وشدد على تأييد الكويت لكافة الإجراءات التي تتخذها العراق، للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره.