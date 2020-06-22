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تركيا تسجل 1212 إصابة جديدة و24 وفاة بكورونا

09:08 م الإثنين 22 يونيو 2020
تركيا تسجل 1212 إصابة جديدة و24 وفاة بكورونا

فيروس كورونا في تركيا

أنقرة - (د ب أ)

سجلت تركيا اليوم الاثنين، 1212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 188897 إصابة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن السلطات الصحية التركية سجلت أيضا 24 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4974 وفاة

تركيا فيروس كورونا السلطات الصحية التركية

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