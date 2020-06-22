تركيا تسجل 1212 إصابة جديدة و24 وفاة بكورونا

أنقرة - (د ب أ)

سجلت تركيا اليوم الاثنين، 1212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 188897 إصابة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن السلطات الصحية التركية سجلت أيضا 24 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4974 وفاة