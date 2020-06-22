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سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي ولا أنباء عن إصابات

08:21 م الإثنين 22 يونيو 2020
سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي ولا أنباء عن إصابات

مطار بغداد الدولي

وكالات

سقط صاروخ مساء اليوم الاثنين، بمحيط مطار بغداد الدولي في العراق، دون أنباء عن سقوط ضحايا أو إصابات حتى اللحظة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وعثر الجيش العراقي، في وقت سابق من اليوم، على منصة بداخلها صاروخان من نوع كاتيوشا معدة للإطلاق جنوب غربي بغداد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن خلية الإعلام الحربي اليوم.

وقال الأمن العراقي إن الصواريخ التي عثر عليها كانت موجهة لمطار بغداد الدولي.

وكان رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي وجه الأسبوع الماضي بضروة تشكيل خلية للتحقيق في مسألة إطلاق الصواريخ التي تتكرر باستمرار منذ أشهر، مستهدفة محيط قواعد عسكرية تضم قوات أميركية.

فقد تعرض معسكر التاجي العراقي الذي يضم قوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وكذلك المنطقة الخضراء، لعدة هجمات صاروخية أطلقت من جنوب بغداد خلال الأشهر الماضية.

كما تعرض محيط مطار بغداد الدولي لهجمات صاروخية مجهولة حيث يتمركز جنود عراقيون وأميركيون.

مطار بغداد الدولي العراق صاروخ

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