صحيفة ألمانية: الاستخبارات الداخلية تحصي أكثر من 23 ألف متطرف يميني

برلين - (د ب أ)

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا، عن تزايد عدد الأشخاص المحسوبين على التيار اليميني المتطرف.

وكتبت مجلة "دير شبيجل" اليوم الاثنين، أن أحدث التقارير الصادرة عن هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) أحصى 32 ألف و80 شخصا من "القوى اليمينية المتطرفة".

وكان عدد هؤلاء قد وصل إلى 24 ألف و100 شخص في نهاية عام 2018.

ووفقا للمجلة، فإن عدد المتطرفين اليمينيين ارتفع لأسباب من بينها أن الإحصائية شملت لأول مرة نحو 7000 من أنصار مجموعة "الجناح" التابعة لحزب البديل من أجل ألمانيا.

كانت هيئة حماية الدستور صنفت المجموعة في مارس الماضي بأنها ذات "مسعى يميني متطرف".

وحلت المجموعة نفسها رسميا بعد إنذار من رئاسة الحزب اليميني الشعبوي.

وأضافت "شبيجل" أن التقرير حسب أيضا نحو 1600 شخص من أنصار منظمة الشباب التابعة لحزب البديل ضمن " القوى اليمنية المتطرفة".