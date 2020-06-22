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إيطاليا تسجل 218 إصابة جديدة و23 وفاة بكورونا

08:08 م الإثنين 22 يونيو 2020
إيطاليا تسجل 218 إصابة جديدة و23 وفاة بكورونا

كورونا في إيطاليا

روما - (د ب أ)

سجلت إيطاليا 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الاثنين، مقارنة بـ224 إصابة أمس الأحد، حسبما أفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن ذروة الإصابات كانت قد بلغت 6557 إصابة في 21 مارس. وسجلت إيطاليا منذ نهاية فبراير 238720 ألف حالة إصابة.

وسجل إقليم لومباردي 143 إصابة جديدة، أو 66 بالمئة من الإصابات المسجلة اليوم الاثنين.

وأوضح الإقليم الذي يضم مدينة ميلانو إن معظم الحالات الجديدة مرتبطة بإصابات قديمة تم اكتشافها بعد تكثيف الفحص.

وأضافت الوكالة إنه تم تسجيل 23 وفاة جديدة مقارنة بـ24 وفاة أمس الأحد لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 34657 وفاة.

وكانت إيطاليا قد سجلت أعلى حصيلة يومية يوم 27 مارس وبلغت 919 وفاة.

إيطاليا فيروس كورونا روما

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