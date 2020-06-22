البرتغال تعتزم تشديد إجراءات السيطرة على كورونا في ضواحي لشبونة

لشبونة - (د ب أ)

تعتزم البرتغال تشديد القيود في بعض الدوائر البلدية حول لشبونة في إطار جهود الحكومة لاحتواء بؤر إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ضواحي العاصمة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس الوزراء أنطونيو كوستا قوله اليوم الاثنين بعد الاجتماع مع رؤساء بلديات لورس وأوديفاليس وسينترا وأمادورا إن القيود المشددة سوف تسري اعتبارا من منتصف الليلة، مضيفا "سيكون هناك تواجد أكبر للشرطة في هذه المناطق البلدية".

وأضاف أن التجمعات سوف تقتصر على عشرة أشخاص بعد أن كانت عشرين شخصا في وقت سابق، وسوف توافق الحكومة على فرض غرامات على الأشخاص الذي يشاركون في تجمعات تفوق العدد المسموح به، ولن يسمح بتناول الخمور في الأماكن العامة، وسوف تغلق المتاجر في تلك المناطق بحلول الثامنة مساء.

وأعلن وزير الصحة البرتغالي لاسيردا ساليس في مؤتمر صحفي في لشبونة تسجيل 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، ليصل إجمالي عدد الحالات الإيجابية في البلاد إلى 12 ألف و310 حالات.