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العراق يسجل 67 وفاة و1808 إصابات جديدة بكورونا

06:17 م الإثنين 22 يونيو 2020
العراق يسجل 67 وفاة و1808 إصابات جديدة بكورونا

فيروس كورونا في العراق

بغداد - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 1808 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 32676 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 67 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 1167 حالة بعد تسجيل 67 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 14785 بعد تسجيل 850 حالة شفاء اليوم أيضا.

العراق وزارة الصحة والبيئة العراقية فيروس كورونا

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