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بلغاريا تعيد فرض ارتداء الكمامات بعد ارتفاع إصابات كورونا

05:29 م الإثنين 22 يونيو 2020
بلغاريا تعيد فرض ارتداء الكمامات بعد ارتفاع إصابات كورونا

الكمامات

صوفيا - (د ب أ)

قررت بلغاريا إعادة فرض ارتداء الكمامات بعدما سجلت الدولة الواقعة في منطقة البلقان زيادة سريعة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حسبما أعلن فريق أزمات حكومي خاص اليوم الاثنين.

وقال وزير الصحة كيريل انانييف إن هذا القرار يعني أنه سيتعين على الجميع تغطية الفم والأنف اعتبارا من غدا الثلاثاء عند ذهابهم إلى الأماكن المغلقة المفتوحة أمام الجمهور، مثل المراكز التجارية والمحلات ودور السينما والمسارح.

ويضاف ارتداء الكمامات في هذه الأماكن إلى الأماكن المعلنة سابقا مثل وسائل المواصلات العامة والصيدليات والمستشفيات. كما سيتم تعزيز التدابير الأمنية في الفعاليات الرياضية.

وكانت بلغاريا التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة، نجحت في الحد من تفشي الفيروس حيث بلغ عدد المصابين حتى أبريل 1500 مصاب وهو ما ساعد على عدم تضرر النظام الصحي بشدة.

إلا أن أعداد الإصابات ارتفعت في مايو ويونيو بسبب العطلات وتراخي توجيهات الحد من تفشي كورونا، حيث تصاعدت الإصابات إلى 3905 إصابات والوفيات إلى 199 حالة وفاة.

الكمامات صوفيا فيروس كورونا

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