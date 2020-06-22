ريدينج الإنجليزية.. دقيقة صمت حدادًا على ضحايا الهجوم الإرهابي

(وكالات):

وقفت بلدة ريدينج الإنجليزية دقيقة صمت يوم الاثنين حدادا على أرواح ضحايا عملية طعن أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم أمريكي في أحدث هجوم مرتبط بالإرهاب تشهده البلاد.

ونُقل ثلاثة أشخاص آخرين إلى المستشفى للعلاج بعدما هاجم رجل بسكين كبير الناس بشكل عشوائي في متنزه مساء يوم السبت.

وقال مصدر أمني غربي طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن المشتبه به ليبي (25 عاما) يدعى خيري سعد الله.

وقالت الشرطة، التي وصفت الواقعة بأنها عمل إرهابي، إن رجلا يبلغ من العمر 25 عاما اعتقل وإنها لا تلاحق آخرين.

وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل ”ما رأيناه هنا مساء يوم السبت في ريدينج كان من فعل فرد واحد“.

وقالت صحيفة ذا فيلادلفيا إينكويرر إن من بين القتلى مواطنا أمريكيا يدعى جو ريتشي بينيت (39 عاما) ويقيم في بريطانيا منذ 15 عاما. وأرسل السفير الأمريكي وودي جونسون برقيات عزاء لأسر الضحايا وكتب على تويتر يقول ”للأسف الشديد، كان بينهم مواطن أمريكي“.

وتفيد تقارير إعلامية بأن المعلم جيمس فورلونج صديق ريتشي بينيت قتل كذلك في الواقعة.

ولم تحدد بعد هوية القتيل الثالث.

وقال المصدر الأمني إن جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم.آي 5) رصد سعد الله العام الماضي بعد ورود معلومات للمخابرات بأنه يطمح إلى السفر من أجل أهداف متطرفة، رغم أن خططه لم تنفذ فيما بعد.

وقالت باتيل ”لدى الأجهزة الأمنية سجلات بشأن آلاف الأشخاص، ولها الحق في ذلك“ وأضافت أن هناك حدودا لما يمكن أن تقوله لأن التحقيق مستمر.

ووقف سكان ريدينج الواقعة على بعد حوالي 65 كيلومترا إلى الغرب من لندن دقيقة صمت الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.