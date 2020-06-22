أكثر الكلمات إنتشاراً

رجاء الجداوي سد النهضة فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة جورج فلويد الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

قبائل ليبيا: تركيا تستعمل إرهابيين دمروا سوريا في قتل وتجويع شعبنا

03:57 م الإثنين 22 يونيو 2020
قبائل ليبيا: تركيا تستعمل إرهابيين دمروا سوريا في قتل وتجويع شعبنا

ارشيفية

طرابلس - أ ش أ

أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية والمتحدث الرسمي باسم قبيلة الدرسة إدريس ونيس الدرسي، أن ما يفعله الاحتلال التركي بتحويل آلاف المرتزقة والإرهابيين الذين استعملتهم في تدمير سوريا إلى الأراضي الليبية لقتل الأطفال والشيوخ والنساء ونهب الممتلكات ومحاصرة وتجويع وتهجير مدن ومناطق كاملة يعتبر خرقا وانتهاكا لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

وقال الدرسي- في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية: "منذ عام 2011 تعيش ليبيا وشعبها على وقع تدخل خارجي أطاح بالدولة ومؤسساتها وفتح الباب على صراعات داخلية وانتشار واسع للجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، وقد تفاقم الوضع مؤخرا بعد استدعاء حكومة الوفاق غير الشرعية التي تسيطر عليها جماعة الإخوان للتدخل التركي لإحكام قبضتها على العاصمة طرابلس وعموم الغرب الليبي كخطوة باتجاه استعمار كافة التراب الليبي، وتهديد الأمن القومي لدول الجوار".

وأضاف "أمام خطورة ما تعيشه ليبيا حيث بدأت تركيا بعملية احتلالها وفرض أمر واقع على شعبها، وهو ما بات ينذر بخطر كبير على كافة دول المنطقة".

هذا المحتوى من

تركيا سوريا الارهاب قبائل ليبيا ليبيا

الخبر التالى:

المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 180 ألفا و545 حالة والوفيات 21 ألفا و825

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 55233

    عدد المصابين

  • 14736

    عدد المتعافين

  • 2193

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9004668

    عدد المصابين

  • 4786569

    عدد المتعافين

  • 468690

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إثيوبيا تتحدى: لن نقبل اتفاقا يقيد حقوقنا المائية.. ولا قوة تمنعنا عن ملء سد النهضة