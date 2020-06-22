قطر تسجل حالة وفاة بكورونا والإصابات الجديدة تتجاوز ألف حالة

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاثنين تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 99 وفاة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 1034 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 88403 حالات.

كما أشارت إلى تسجيل 1637 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 69956 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 3778 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 324570.

وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.