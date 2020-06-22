وكالات:

أعلن وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، اليوم الاثنين، أن أديس أبابا لن تقبل أبدًا أي اتفاق يقيد حقوقها المائية في نهر النيل تحت ستار المفاوضات، زاعما أنه لا يمكن لقوة داخلية أو خارجية أن تمنع إثيوبيا من ملء السد.

قال أندارجاشيو، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، إن إثيوبيا والسودان ومصر لم يتوصلوا بعدُ إلى اتفاق بشأن القضايا القانونية على الرغم من اقتراب التفاهم بشأن القضايا التقنية.

وحسب المسؤول الإثيوبي، فإن أديس أبابا تناقش الآن مع البلدين المشاطئين فقط عملية بناء سد النهضة، وليس القضايا المتعلقة بحقوقها في استخدام نهر النيل في قضايا التنمية.

وزعم جيدو أن مصر تحاول تقييد حقوق إثيوبيا المائية في استغلال النهر في غطاء من المفاوضات خلال المحادثات الثلاثية، مضيفا أن استخدام مياه النيل يجب أن يعالج من منظور اتفاقية الإطار التعاوني التي تم الاتفاق عليها من قبل الدول المشاطئة حتى الآن.

وادعى جيدو أن مصر فضت المفاوضات الثلاثية التي كانت تتمسك بقوانين المياه الدولية ومبادئ الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل، موضحا أن ست دول بما في ذلك إثيوبيا وقعت على اتفاقية الإطار التعاوني، من بينها أربع دول صادقت عليها في برلماناتها وأدرجت كقانون وطني.

وأكد جيدو أن إثيوبيا تتمتع بامتياز بموجب الاتفاقية لاستخدام نهر النيل لأغراض التنمية على أساس عادل ومنصف.

ويرى وزير الخارجية الإثيوبي أنه من الأفضل أن تمتنع بعض البلاد مثل الولايات المتحدة أو المنظمات الدولية الأخرى عن إصدار بيانات حول السد.