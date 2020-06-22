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السعودية تسجل 40 حالة وفاة ونحو3393 إصابة جديدة بكورونا

03:46 م الإثنين 22 يونيو 2020
السعودية تسجل 40 حالة وفاة ونحو3393 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 1307 حالات.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل 3393 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 161005 حالات.

ولفتت إلى تسجيل 4045 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى105175.

وزارة الصحة السعودية السعودية حالات وفاة فيروس كورونا

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