مظاهرات في ريف الرقة الشمالي بسوريا احتجاجاً على الغلاء ورفع أسعار الخبز

دمشق - (د ب أ):

تظاهر آلاف الاشخاص في منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي في سوريا اليوم الاثنين احتجاجاً على الغلاء وتسعير الخبز بالليرة التركية.

جاء ذلك وسط إضراب وإغلاق المحال التجارية في مدينة تل أبيض وبلدة سلوك وريفهما اليوم احتجاجاً على الغلاء.

وقال محمد إبراهيم من أهالي مدينة تل أبيض إن آلافا خرجوا اليوم بمظاهرات في مدينة تل أبيض وبلدة سلوك وعدد من القرى والبلدات في المنطقة، احتجاجاً على الغلاء والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية وربطها بالدولار .

وأضاف إبراهيم لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب. أ) إن شرارة المظاهرات انطلقت بسبب قرار المجلس المحلي المرتبط بتركيا تسعير الخبز بالليرة التركية، التي تعادل حوالي 400 ليرة سورية، بينما كان سعر الخبز 100 ليرة سورية.

وطالب المتظاهرون بإسقاط مجلس تل أبيض المحلي المتهم بالفساد والرشوة وتبعيته للأتراك.

ويقول إبراهيم إن "المجلس المحلي يريد وضع أسعار أكثر من الأسعار في تركيا ، في تركيا مستوى الدخل أعلى من سوريا".

وطالب ياسين محمد مزارع في منطقة تل ابيض بتسويق الحبوب مباشرة دون تدخل الجبهة الشامية التي تشتري الحبوب عبر تجار محليين بأسعار رخيصة.

وأضاف:" نريد أن تكون أسعار الحبوب كما هي في تركيا لجلبنا جميع المواد الزراعية منها، وهذه منطقة زراعية بامتياز".

وتسيطر فصائل المعارضة السورية والقوات التركية على منطقة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي وراس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي، بعد إطلاق عملية نبع السلام في شهر اكتوبر الماضي.