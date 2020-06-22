"الحاجة أمُّ الاختراع".. كورونا يضطر محبين لليوجا في كندا إلى ممارستها داخل فقاعات

تورنتو- (بي بي سي):

دفعت القيود التي فرضها تفشي فيروس كورونا في العالم شركة كندية تدير جلسات لممارسة اليوجا إلى ابتكار طريقة مثيرة للسماح للناس لمعاودة ممارسة اليوجا.

ولجأت شركة LMNTS Studio إلى إقامة خيمات على شكل فقاعات في الفضاء الخارجي لمقرها في تورنتو؛ لتمكن الممارسين من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، والاستمتاع بممارسة رياضتهم المفضلة.

وتجدر الإشارة إلى أن كندا سجلت ما يقرب من 100 ألف إصابة، وما يزيد عن 84 ألفاً و80 وفاة بفيروس كورونا.