بريطانيا: منفذ هجوم ريدينج كان يعمل منفردا
(وكالات):
قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، يوم الاثنين، إن الرجل الذي نفذ هجوما بسكين في بلدة ريدينج البريطانية كان يتصرف منفردا.
وقالت باتيل ”هذا حدث مأساوي“. ولم تعلق بشأن ما إذا كان الرجل الذي تم القبض عليه ليبيا لكنها لم تقل إن ذلك غير صحيح، بحسب وكالة "رويترز".
وقالت ”ما رأيناه هنا مساء يوم السبت في ريدينج كان من فعل فرد واحد“.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
55233
عدد المصابين
-
14736
عدد المتعافين
-
2193
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
9004668
عدد المصابين
-
4786569
عدد المتعافين
-
468690
عدد الوفيات
إعلان