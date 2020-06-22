بريطانيا: منفذ هجوم ريدينج كان يعمل منفردا

(وكالات):

قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، يوم الاثنين، إن الرجل الذي نفذ هجوما بسكين في بلدة ريدينج البريطانية كان يتصرف منفردا.

وقالت باتيل ”هذا حدث مأساوي“. ولم تعلق بشأن ما إذا كان الرجل الذي تم القبض عليه ليبيا لكنها لم تقل إن ذلك غير صحيح، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت ”ما رأيناه هنا مساء يوم السبت في ريدينج كان من فعل فرد واحد“.