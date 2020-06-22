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إسرائيل تسمح باستئناف جزئي لزيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين

01:05 م الإثنين 22 يونيو 2020
إسرائيل تسمح باستئناف جزئي لزيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين

الأسرى الفلسطينيين

غزة- (د ب أ):

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الاثنين عن سماح إسرائيل باستئناف جزئي لزيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين، بعد أشهر من توقفها ضمن تدابير فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان صادر عن الصليب الأحمر، وزع على الصحفيين، إنه سيتم استئناف برنامج الزيارات العائلية للأسرى من شرق القدس اعتبارا من السادس من شهر يوليو المقبل.

وأضاف البيان أن اللجنة الدولية لا تزال تجري محادثات مستمرة مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، حول طرق الاستئناف الكامل لبرنامج الزيارات العائلية من الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل استمرار جائحة كورونا وحالة الطوارئ المعلنة من السلطة الفلسطينية.

وأكد البيان "مراعاة الإجراءات الواجب اتخاذها للحفاظ على سلامة الأهالي والأسرى" عند الاستئناف الكامل لبرامج الزيارات.

وتعتقل إسرائيل نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني وتسمح لعوائلهم بزيارتهم مرتين شهريا بالتنسيق مع الصليب الأحمر.

الأسرى الفلسطينيين إسرائيل غزة

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