وزير الخارجية الألماني يطالب بمزيد من الجهود الأوروبية في مهمة "إيريني"

روما- (د ب أ):

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بمزيد من الاهتمام من دول الاتحاد الأوروبي بمهمة "إيريني" البحرية التابعة للاتحاد لمكافحة تهريب أسلحة إلى ليبيا.

وقال ماس- خلال زيارته للمقر الرئيسي للمهمة في روما اليوم الاثنين برفقة نظيره الإيطالي لويجي دي مايو: إن المهمة يتعين أن تكون أكثر استقرارا، وأضاف: "لذلك يتعين أن تقدم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المزيد من الإسهامات، لأن انتهاكات حظر توريد أسلحة (لليبيا) لا تزال مستمرة للأسف".

كما زار ماس معهد "سبالانزاني" القومي لمكافحة الأمراض المعدية في روما، والذي يقوم بدور ريادي في الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وعلاج مرضى كوفيد-19.

ومن المقرر أن يجري ماس محادثات مع نظيره الإيطالي حول برنامج إعادة إعمار الاتحاد الأوروبي للخروج من أزمة كورونا.

وقال ماس: "أنا على يقين تام بأننا سنتفاهم داخل الاتحاد الأوروبي".

ومن المقرر أن يتوجه ماس إلى إسبانيا عقب زيارته لإيطاليا.