أكثر الكلمات إنتشاراً

رجاء الجداوي سد النهضة فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة جورج فلويد الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

كوريا الجنوبية تكافح "موجة ثانية" من كورونا

12:38 م الإثنين 22 يونيو 2020
كوريا الجنوبية تكافح "موجة ثانية" من كورونا

أرشيفية

(وكالات):
قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية للمرة الأولى يوم الاثنين إنها تواجه ”موجة ثانية“ من انتشار فيروس كورونا المستجد تتركز حول العاصمة كثيفة السكان، وإن بداية هذه الموجة كانت عطلة في مايو، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وفي السابق قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الموجة الأولى من الفيروس في كوريا الجنوبية لم تنته قط في حقيقة الأمر.
لكن جيونج إيون كيونج مديرة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قالت يوم الاثنين إنه بات واضحا أن عطلة أسبوعية في أوائل مايو كانت بداية موجة ثانية من الإصابات تركزت بشكل كبير في منطقة سول الكبرى التي شهدت القليل من الإصابات في السابق.
وقالت في إيجاز صحفي دوري ”في منطقة العاصمة، نعتقد أن الموجة الأولى كانت من مارس إلى أبريل وكذلك من فبراير إلى مارس“. وأضافت ”بعد ذلك نحن نرى أن الموجة الثانية التي تسببت فيها عطلة مايو مستمرة“.
وفي نهاية فبراير شباط سجلت كوريا الجنوبية ذروة إصابات زادت على 900 حالة يوميا، وذلك في أول تفش كبير لفيروس كورونا خارج الصين.
وأسهمت حملة تعقب للإصابات وفحص كثيف في انخفاض حالات الإصابة اليومية إلى أعداد دون العشرة بحلول أواخر أبريل.
لكن أعداد الحالات ارتفعت بمجرد إعلان البلاد عن تخفيف قيود التباعد الاجتماعي في أوائل مايو، وكان من أسباب ذلك إصابات بين الشبان الذين ترددوا على الحانات والملاهي الليلية في سول في العطلة الأسبوعية.
وسجلت كوريا الجنوبية حتى منتصف ليلة الاثنين 17 إصابة جديدة، في أول مرة منذ قرابة شهر تنخفض فيها الإصابات اليومية عن 20. وبلغت الإصابات في اليومين السابقين 48 و67.
وبلغ عدد الإصابات الإجمالية في كوريا الجنوبية 12438 والوفيات 280.

فيروس كورونا كوريا الجنوبية

الخبر التالى:

وزير الخارجية الألماني يطالب بمزيد من الجهود الأوروبية في مهمة "إيريني"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 55233

    عدد المصابين

  • 14736

    عدد المتعافين

  • 2193

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9004668

    عدد المصابين

  • 4786569

    عدد المتعافين

  • 468690

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:شكري يكشف كيف تتصرف مصر إذا فشل مجلس الأمن في منع إثيوبيا من ملء سد النهضة