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الوفيات اليومية بكورونا في روسيا تتراجع لأدنى مستوى منذ 25 مايو

11:11 ص الإثنين 22 يونيو 2020
الوفيات اليومية بكورونا في روسيا تتراجع لأدنى مستوى منذ 25 مايو

السلطات الصحية الروسية

موسكو- (د ب أ):
أعلنت السلطات الروسية اليوم الاثنين تسجيل 95 حالة وفاة بفيروس كورونا، وهذه هي أول مرة تتراجع فيها الوفيات بفيروس كورونا المستجد لما دون المئة في البلاد منذ 25 مايو الماضي.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا أن عدد الإصابات الجديدة شهد تراجعا أيضا بتسجيل 7600 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 592280، توفيت منها 8206 حالات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 344416 بعد تسجيل 4705 حالات شفاء جديدة.

السلطات الصحية الروسية موسكو روسيا فيروس كورونا

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