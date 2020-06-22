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كورونا في فرنسا: الإصابات تصل إلى 198 ألفا و278 حالة والوفيات 29 ألف و643

09:44 ص الإثنين 22 يونيو 2020
كورونا في فرنسا: الإصابات تصل إلى 198 ألفا و278 حالة والوفيات 29 ألف و643

السلطات الصحية في فرنسا

باريس- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في فرنسا إلى 198 ألفا و278 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت باريس (0530 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في فرنسا جراء الاصابة بالفيروس بلغت 29 ألف و643 حالة، بينما تعافى 74 ألف و496 شخصا من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 21 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في فرنسا.

فرنسا فيروس كورونا مكافحة كورونا

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