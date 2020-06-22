أول مقاتلة تايوانية مصنعة محليا تقوم بأول رحلة جوية لها

تايبيه- (د ب ا):

أكملت أول مقاتلة تايوانية محلية الصنع اليوم الأثنين رحلتها التدشينية، وذلك في إطار تعزيز قوات تايبيه الدفاعية.

وقامت المقاتلة براف إيجل برحلة لمدة 12 دقيقة من قاعدة تشينج شوانج كانج الجوية بوسط تايوان، بحضور الرئيسة تساي انج وين ومسؤولين بارزين.

وتعد المقاتلة، المزودة بقمرة قيادة رقمية، الأولى ضمن أسطول جديد.

وكانت وزارة الدفاع الوطني التايوانية قد كلفت في مطلع عام 2017 شركة تطوير القطاع الفضائي بتصميم وإنتاج 66 مقاتلة طراز ايه جيه تي اس بحلول عام 2026 لكي تحل محل الطائرة ايه تي -3 و المقاتلات اف-5 ، التي يبلغ عمرها أكثر من ثلاثة عقود.

وتهدف المقاتلات ايه جيه تي اس لإعداد الطياريين لتسيير مقاتلات اف-16، ولكن يمكن تجهزها لتتمكن من حمل الأسلحة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية.

وقالت الرئيسة أثناء مراسم تدشين أول رحلة للمقاتلة براف إيجل " هذه نقطة تحول مهمة بالنسبة لنا لتعزيز استقلالنا الذاتي الدفاعي".

ويهدف مشروع تصنيع مقاتلات ايه جيه تي اس، الذي يتكلف 6ر68 مليار دولار تايواني ( 32 ر2 مليار دولار) لإيجاد 2000 وظيفة جديدة والتقدم في قدرات مجال التكنولوجيا الفضائية. ومن المتوقع أن يحقق المشروع منافع اقتصادية تقدر بـ 150 مليار دولار تايواني.