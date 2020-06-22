انطلاق عملية عسكرية واسعة في مناطق متفرقة بالعراق لملاحقة داعش
بغداد- (د ب أ):
أعلن الفريق الركن عبد الأمير كامل عبد الله الشمري نائب قائد العمليات المشتركة العراقية اليوم الاثنين عن انطلاق عملية عسكرية لتفتيش مناطق متفرقة وملاحقة تنظيم داعش، وذلك بمشاركة طيران التحالف الدولي.
وقال الشمري، في بيان صحفي، إنه "بتوجيه من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وبإشراف من قيادة العمليات المشتركة، انطلقت فجر اليوم الاثنين عملية أبطال العراق المرحلة الثالثة لتطهير وتفتيش مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات ديالى وسامراء وكركوك من ثلاثة محاور".
وأضاف أن العملية تجري بمشاركة قوات "عسكرية ومدرعة والشرطة الاتحادية والرد السريع" وغير ذلك من القوات، فضلا عن قطعات من الحشد الشعبي، وذلك بإسناد من طيران قيادة القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.
وأوضح أن "هذه العمليات تستهدف مساحة 4853 كيلو متر مربعا، لغرض تفتيشها وملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين والبحث عن أوكار داعش ورفع المخلفات الحربية، ولتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق".
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