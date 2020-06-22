الولايات المتحدة وروسيا تجريان في فيينا محادثات بشأن الحد من التسلح النووي

فيينا - (د ب أ):

تناقش الولايات المتحدة وروسيا في وقت لاحق اليوم الاثنين مسألة الحد من التسلح النووي خلال اجتماع يعقد في فيينا قبل ثمانية أشهر من انتهاء اتفاقية الأسلحة النووية الرئيسية.

يشار إلى أن اتفاقية ستارت الجديدة، السارية لمدة عقد ولكن من المقرر أن تنتهي في فبراير المقبل، هي آخر اتفاقية متبقية للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا.

وتضع اتفاقية ستارت الجديدة حدا لعدد قاذفات الصواريخ النووية عند 800 والرؤوس الحربية النووية العاملة إلى 1550.

وقالت الولايات المتحدة إن اتفاقياتها الثنائية للحد من التسلح مع روسيا عفا عليها الزمن وتريد إدراج الصين في أي اتفاقيات مستقبلية بشأن الأسلحة النووية، حتى مع قول بكين مرارًا إنها غير مهتمة بالانضمام.

قال الخبير الأمني الروسي، ديمتري سوسلوف، لوسائل الإعلام الحكومية قبل اجتماع اليوم الاثنين إنه من غير المحتمل أن تطيل الولايات المتحدة أمد اتفاقية ستارت الجديدة دون دفع الصين للمشاركة في المفاوضات.