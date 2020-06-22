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موسكو تسجل 20 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3617 حالة

02:32 ص الإثنين 22 يونيو 2020
موسكو تسجل 20 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3617 حالة

موسكو تسجل 20 وفاة جديدة بكورونا

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الأحد، تسجيل 20 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 3617 حالة.

وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو - حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن 20 شخصا فارقوا الحياة في موسكو، وجرى تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي، وقد ثبت إصابتهم بعدوى كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في العاصمة إلى 3617 حالة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الفيروسات التاجية في روسيا، صباح الأحد، تسجيل 7728 إصابة جديدة بوباء كورونا، مقارنة بـ7889 إصابة أمس، ما رفع الإجمالي إلى 584680 حالة.

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