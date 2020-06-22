مسؤول روسي: اللقاح الذي تم تطويره يحمي من فيروس كورونا أكثر من عامين
موسكو - (أ ش أ):
أعلن مدير المركز القومي الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر جونزبرج، الأحد، أن اللقاح الذي تم تطويره بالاشتراك مع وزارة الدفاع الروسية يساعد في الحماية من فيروس كورونا لأكثر من عامين.
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن المدير قوله " يتم التطعيم على مرحلتين، مما يجعل من الممكن الحصول على مناعة وقائية".
وأضاف: "يضمن هذا النهج أن الشخص الذي تلقى هذا اللقاح سيكون محميًا من العدوى المحتملة بفيروس كورونا لمدة سنتين على الأقل، وربما لفترة أطول ".
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