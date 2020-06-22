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الخارجية الفلسطينية تشيد بجهود مصر والأردن في تسهيل عودة العالقين الفلسطينيين

02:26 ص الإثنين 22 يونيو 2020
الخارجية الفلسطينية تشيد بجهود مصر والأردن في تسهيل عودة العالقين الفلسطينيين

الخارجية الفلسطينية تشيد بجهود مصر والأردن

رام الله - (أ ش أ):

أشادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بجهود مصر، والمملكة الأردنية، في تسهيل عودة الدفعة الأولى من العالقين في الأراضي الفلسطينية .

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن عدد الدفعة الأولى من العالقين بلغ 270 مواطنا وصل بعد جهود كبيرة بذلتها الوزارة،

والأجهزة المعنية في البلدين الشقيقين، موجهة الشكر لدولة مصر الشقيقة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاردن الشقيقة بقيادة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

كما وجهت الشكر للخارجية المصرية، والخارجية الاردنية، وجميع الجهات المصرية والاردنية المختصة التي بذلت جهودا كبيرة لتأمين إعادة هذه الدفعة، والدول التي تسهل عملية إجلاء العالقين من أبناء الشعب الفلسطيني، وسفارتي دولة فلسطين في القاهرة، والمملكه الأردنية.

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