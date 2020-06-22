أكثر الكلمات إنتشاراً

رجاء الجداوي سد النهضة فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة جورج فلويد الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

عمدة مدينة بروج البلجيكية يتعرض للطعن في رقبته من قبل أحد عملائه

02:22 ص الإثنين 22 يونيو 2020
عمدة مدينة بروج البلجيكية يتعرض للطعن في رقبته من قبل أحد عملائه

عمدة مدينة بروج البلجيكية يتعرض للطعن

بروكسل - (د ب أ):
قال عمدة مدينة بروج البلجيكية ديرك دي فو، الذي أصيب بجروح خطيرة بعد تعرضه للطعن، يوم الأحد إنه يعرف المعتدي ولا يعتقد أن الهجوم له دوافع سياسية.

وأصيب دي فو بإصابات خطيرة بعد أن تعرض للطعن في عنقه يوم السبت وخضع لعملية جراحية طارئة في المستشفى.

على الرغم من أنه أصيب بجرح بطول 14 سنتيمترًا في عنقه، مما تطلب 24 غرزة، وفقد الكثير من الدم، إلا أن دي فو تمكن من الاتصال بخدمات الطوارئ بنفسه، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وأبلغ المحامي البالغ من العمر 62 عامًا محطة إذاعة "في آرتي" أنه كان لديه موعد يوم السبت مع الرجل المشتبه في طعنه، الذي كان أحد عملائه. ووصف دي فو المعتدي بأنه شخص يعاني من مشاكل عديدة كان يقوم بالدفاع عنه أمام المحكمة عدة مرات.

وقال يوم الأحد "كنت محظوظا لأنها كانت سكينا قصيرة."

وتم القبض على مشتبه به، لكن الدافع وراء الهجوم لا يزال غير واضح.

وتعتبر مدينة بروج وجهة سياحية شهيرة بالقرب من الساحل في غربي بلجيكا ويبلغ عدد سكانها حوالي 120 الف نسمة .

بلجيكا حادث طعن ديرك دي فو

الخبر التالى:

بولتون في كتابه عن ترامب: فكرة ترامب لقاء زعيم كوريا الشمالية شخصيًا أثارت دهشة كبار مستشاريه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 55233

    عدد المصابين

  • 14736

    عدد المتعافين

  • 2193

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9004668

    عدد المصابين

  • 4786569

    عدد المتعافين

  • 468690

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:غرفة صناعة الدواء: مصر اتفقت على حجز كمية من "لقاح إكسفورد"