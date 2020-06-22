عمدة مدينة بروج البلجيكية يتعرض للطعن في رقبته من قبل أحد عملائه

بروكسل - (د ب أ):

قال عمدة مدينة بروج البلجيكية ديرك دي فو، الذي أصيب بجروح خطيرة بعد تعرضه للطعن، يوم الأحد إنه يعرف المعتدي ولا يعتقد أن الهجوم له دوافع سياسية.

وأصيب دي فو بإصابات خطيرة بعد أن تعرض للطعن في عنقه يوم السبت وخضع لعملية جراحية طارئة في المستشفى.

على الرغم من أنه أصيب بجرح بطول 14 سنتيمترًا في عنقه، مما تطلب 24 غرزة، وفقد الكثير من الدم، إلا أن دي فو تمكن من الاتصال بخدمات الطوارئ بنفسه، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وأبلغ المحامي البالغ من العمر 62 عامًا محطة إذاعة "في آرتي" أنه كان لديه موعد يوم السبت مع الرجل المشتبه في طعنه، الذي كان أحد عملائه. ووصف دي فو المعتدي بأنه شخص يعاني من مشاكل عديدة كان يقوم بالدفاع عنه أمام المحكمة عدة مرات.

وقال يوم الأحد "كنت محظوظا لأنها كانت سكينا قصيرة."

وتم القبض على مشتبه به، لكن الدافع وراء الهجوم لا يزال غير واضح.

وتعتبر مدينة بروج وجهة سياحية شهيرة بالقرب من الساحل في غربي بلجيكا ويبلغ عدد سكانها حوالي 120 الف نسمة .