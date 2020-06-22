أكثر الكلمات إنتشاراً

رجاء الجداوي سد النهضة فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة جورج فلويد الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

إيطاليا: خلال أسبوع سنضع اللمسات النهائية على خطة للتعافي بعد كورونا

12:41 ص الإثنين 22 يونيو 2020
إيطاليا: خلال أسبوع سنضع اللمسات النهائية على خطة للتعافي بعد كورونا

كورونا في إيطاليا

روما - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الأحد، إن حكومته ستستغرق أسبوعا آخر لوضع خطة وطنية للتعافي بعد جائحة فيروس كورونا.

وتضررت إيطاليا بشدة جراء الجائحة، لكن يتوقع أن تحصل على 172 مليار يورو (192 مليار دولار) على الأقل في شكل قروض ومنح من الاتحاد الأوروبي لتعزيز اقتصادها.

وقال كونتي "سوف نستغرق أسبوعا آخر مع الوزراء لوضع مزيد من التفاصيل والإيضاحات على صياغة خطة إعادة الاطلاق في ضوء الاقتراحات التي جاءت وما زالت تأتي".

وأشار إلى مدخلات مؤتمر استغرق تسعة أيام وانتهت أعماله اليوم الأحد.

واستخدمت الحكومة ذلك المؤتمر للتشاور مع كبار رجال الأعمال والنقابات وغير ذلك من أصحاب المصلحة، ومن بينهم المفكرون والفنانون.

وقال كونتي: "بعد ذلك، ستكون لدينا خطة إعادة إطلاق في نسختها النهائية"، مضيفا أنه على هذا الأساس ستقترح الحكومة في سبتمبر استثمارات وإصلاحات يتم تمويلها من أموال الاتحاد الأوروبي.

إيطاليا روما جوزيبي كونتي فيروس كورونا

الخبر التالى:

الصين تغلق مصنعا لـ"بيبسي" في بكين وتحظر الاستيراد من شركة أمريكية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 55233

    عدد المصابين

  • 14736

    عدد المتعافين

  • 2193

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9004668

    عدد المصابين

  • 4786569

    عدد المتعافين

  • 468690

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:غرفة صناعة الدواء: مصر اتفقت على حجز كمية من "لقاح إكسفورد"