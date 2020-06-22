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الشرطة الهولندية تقبض على 400 شخصا بعد احتجاج ضد قيود كورونا

12:04 ص الإثنين 22 يونيو 2020
الشرطة الهولندية تقبض على 400 شخصا بعد احتجاج ضد قيود كورونا

احتشد عدة آلاف من المحتجين


وكالات

قالت الشرطة الهولندية في لاهاي، إنها قبضت على نحو 400 شخصًا اليوم الأحد، بعدما رفض متظاهرون مغادرة احتجاج على إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضتها الحكومة الهولندية لكبح انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت رويترز.

واحتشد عدة آلاف من المحتجين في منطقة ماليفلد بمدينة لاهاي قرب مقر الحكومة الهولندية رغم أن بلدية المدينة حظرت تنظيم التجمع.

وكتبت الشرطة على تويتر: "قبضنا على نحو 400 شخص اليوم. عدد كبير منهم أطلق سراحه منذ ذلك الحين".

وكانت السلطات سمحت باحتجاج لفترة قصيرة بعد الظهر قبل أن تطلب من المتظاهرين المغادرة.

وكان المتظاهرون يرتدون قمصانا مكتوب عليها "اوقفوا العزل" ورفعوا لافتات تطالب برفع القيد الهولندي بالالتزام بمسافة 1.5 متر بين كل شخص والآخر.

وأنهت الشرطة المظاهرة في النهاية وقبضت على مجموعة من 400 شخص رفضوا المغادرة.

وقال يوهان ريمكس رئيس بلدية لاهاي، إن المظاهرة حظرت لأن السلطات بلغها معلومات بأن "مثيري شغب" من أنحاء هولندا بينهم جماعات تشجيع كروية متعصبة معروفة يخططون للقدوم إلى لاهاي.

وأضاف في بيان "هذا ليس له علاقة بالتظاهر أو الحق في التعبير عن الرأي. هذه المجموعة كانت تحاول الإخلال بالنظام العام عن عمد".

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